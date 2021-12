PRF e PMDF apreendem mais de 50 quilos de drogas

Fiscalização ocorreu no entroncamento da BR-070 com a DF-180. Foram encontradas porções de maconha, cocaína e crack

Em ação conjunta, a Polícia Militar (PMDF) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreenderam, na noite de domingo (5), mais de 50 quilos de drogas. A apreensão ocorreu no entroncamento da BR-070 com a DF-180, em Ceilândia.

A PRF fazia patrulhamento de rotina, quando avistou um carro que possivelmente estaria fazendo transporte de drogas. Imediatamente, a equipe acionou a PMDF.

Os militares, então, intensificaram as rondas e encontraram o veículo mencionado pela PRF. Trata-se de uma VW Saveiro de cor cinza.

Com a ajuda do cão Dexter, do Batalhão de Policiamento com Cães (BPCães), os policiais encontraram as drogas. Foram localizados 10,154kg de crack, 21,552kg de maconha e 21,144kg de cocaína, totalizando 52,95kg de substâncias entorpecentes.

O veículo e o motorista foram encaminhados à 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia Centro) para registro da ocorrência.