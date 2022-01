PRF-DF prende foragido da justiça do Rio de Janeiro

O passageiro de um veículo tinha mandado de prisão por furto desde 2018

Na última sexta-feira (14), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu em Santa Maria, um homem que estava foragido no Rio de Janeiro. O homem que estava em um Jetta preto foi parado durante uma fiscalização de rotina.

Após consulta aos sistemas, a polícia verificou que um dos passageiros que estava no carro tinha um mandado de prisão preventiva em aberto, desde 2018, por furto, expedido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.

Quando questionado, o homem de 33 anos afirmou estar vindo de Bangu (RJ) para o casamento de uma prima, em Brasília. Os outros ocupantes do veículo também afirmaram estar vindo para o casamento, porém, a polícia suspeitou da situação quando não souberam informar onde seria a cerimônia.

A equipe deu voz de prisão para o passageiro e o encaminhou para a 20ª DP/PC, no Gama.