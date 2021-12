PRF apreende moto com a numeração do motor raspada

Homem comprou o veículo sem documentação pela Internet

A Polícia Rodoviária Federal do Distrito Federal apreendeu nesta manhã (29), próximo a Santa Maria, uma moto DAFRA/KANSAS 150 que estava com a numeração de identificação do motor raspada.

O condutor, um homem de 23 anos, explicou aos policiais que havia comprado a moto sem a documentação, através de um anúncio na OLX por R$ 2.000, em setembro deste ano e foi buscar o veículo no Recanto das Emas.

A equipe da PRF deu voz de prisão ao suspeito por receptação ao condutor da moto. Ocorrência encaminhada para a 20ª DP no Gama.