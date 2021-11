PRF apreende armas quase 80 munições com homem na BR-060

Foram apreendidas uma pistola calibre 380 e uma arma longa calibre .44, que é de uso restrito e estava com a numeração raspada

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu, na manhã desta segunda-feira (1º), um homem de 46 anos com duas armas e 78 munições. O suspeito foi flagrado em um Fiat Palio de cor preta na BR-060.

As armas estavam escondidas dentro do carro. Trata-se de uma pistola calibre 380 com 25 munições e uma arma longa calibre .44, que é de uso restrito e estava com a numeração raspada, com 53 munições.

O homem estava em regime semiaberto e disse que conseguiu retirar a tornozeleira eletrônica. Ele disse que vinha de Alexânia-GO com destino ao Recanto das Emas.

O suspeito foi levado à 27ª Delegacia de Polícia (Recanto das Emas) juntamente com as armas e munições.