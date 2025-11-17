Previsão do tempo deve permanecer instável nesta semana

Por Larissa Barros

Nos próximos dias, o tempo em Brasília deve permanecer instável, com condições favoráveis a ocorrência de pancadas de chuva, principalmente durante as tardes. As manhãs devem começar com temperaturas em torno de 18°C, enquanto as máximas podem atingir até 32°C ao longo da tarde. A umidade relativa do ar também pode ter grande variação, oscilando entre 30% e 85%.

De acordo com o especialista Danilo Siden, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a combinação entre calor e umidade favorece a formação de nuvens mais carregadas ao longo do dia. Isso aumenta a chance de pancadas de chuva rápidas e intensas, especialmente no período da tarde e início da noite.

Apesar da instabilidade, as manhãs devem começar com temperaturas mais amenas e céu parcialmente nublado. Ao longo da tarde, o aumento do calor pode deixar o clima abafado, contribuindo para o surgimento das chuvas típicas desta época do ano.

Danilo explica ainda que a variação da umidade relativa do ar é comum nesse tipo de situação. Os índices mais baixos devem ocorrer nos momentos mais quentes do dia, enquanto os valores mais altos são esperados durante a madrugada e no início da manhã, quando o ar tende a ficar mais úmido após as precipitações.