Pré-candidato da OAB diz manter candidatura “até o final”

O advogado Everardo Gueiros confirmou que irá permanecer candidato ao posto de presidente da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal (OAB-DF). A confirmação veio através de publicação no seu Instagram.

Especialista em direito processual, empresarial e eleitoral, o candidato já foi juiz do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) e Secretário dos projetos especiais do Governo do Distrito Federal (GDF).

As eleições para quem irá assumir a presidência da OAB-DF serão apenas em novembro, mas os pré candidatos já estão se movimentando desde o início do ano.