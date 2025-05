Prazo para manifestação de interesse para empreendimentos em Santa Maria é reaberto

A Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (Codhab-DF) reabriu a manifestação de interesse para o Residencial Safira e para o Residencial Turmalina, localizados em Santa Maria. Ambos os empreendimentos são voltados a famílias com renda mensal entre R$ 1.800,00 e 12 salários mínimos. Os interessados devem registrar o interesse pelo aplicativo Codhab Cidadão até as 18h do dia 6 de junho.

Ambos os residenciais oferecem 89 unidades habitacionais, totalizando 178 imóveis, cada uma delas com 42,88 m². Os apartamentos serão compostos por dois quartos, sala, cozinha, área de serviço e banheiro, proporcionando conforto e funcionalidade aos moradores.

Essa manifestação visa agilizar o processo de indicação das unidades habitacionais, promovendo uma oportunidade importante para as famílias que atendem aos critérios do programa habitacional.

Para participar, é fundamental que o candidato esteja com sua situação cadastral na Codhab marcada como “Habilitado”.

Com informações da Codhab