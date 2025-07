Prazo para indicar conta bancária no Nota Legal termina na sexta-feira (4)

Atenção, participantes do Nota Legal: o prazo para indicar a conta para o recebimento dos créditos em dinheiro termina às 23h59 da próxima sexta-feira, dia 4 de julho. Para solicitar o resgate, é necessário estar cadastrado no programa e estar em dia com o Tesouro do Distrito Federal. Para se cadastrar, basta acessar este link e informar os dados solicitados.

Até a tarde desta segunda-feira (30), 121.941 beneficiários já tinham indicado a conta bancária para o recebimento dos créditos que estão previstos para serem depositados em setembro. Desses, 44.886 fazem a indicação pela primeira vez, totalizando R$ 32.048.189,86 em créditos.

Após uma manutenção programada e bem-sucedida nos sistemas da Secretaria de Economia do DF, o site do Nota Legal já está disponível para que os contribuintes façam suas indicações. “Essa é uma oportunidade valiosa para aproveitar os benefícios do programa e garantir o recebimento dos recursos”, ressalta Giovanna Botelho, coordenadora de Cadastro, Escrituração e Documentos Fiscais Digitais da Secretaria de Economia.

*Com informações da Seec-DF