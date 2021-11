Prazo para entrega das propostas de compra do Vereda da Cruz termina hoje

O edifício-sede da Terracap estará aberto, excepcionalmente, até às 21h, para atendimento aos moradores da região

Termina nesta segunda-feira (22) o prazo para a entrega das propostas de compra referentes ao edital 08/2021, da URB 001 do Setor Habitacional Arniqueira, local popularmente conhecido por Colônia Agrícola Vereda da Cruz. O edifício-sede da Terracap estará aberto, excepcionalmente, até às 21h, para atendimento aos moradores da região.

Foram incluídos 206 lotes neste edital. A entrega da documentação é necessária para dar prosseguimento à compra e regularização do imóvel. O edifício-sede da Terracap está localizado no Bloco “F”, Setor de Áreas Municipais (SAM) – atrás do anexo do Palácio do Buriti.

As regras estão mantidas. Conforme ocorreu nas convocações para os moradores da URB 005, aqueles que que optarem pelo pagamento à vista terão 25% de desconto no valor de venda do imóvel. Atualmente, instituições financeiras oferecem linhas de crédito específicas para financiar imóveis oriundos da regularização fundiária.

Assim, quem escolher por tomar o recurso em uma dessas instituições, pagará a prazo para a banco, mas integralmente e com abatimento à Terracap. Mas os moradores também podem parcelar o financiamento dos terrenos pela Terracap, neste caso, o prazo máximo de pagamento junto à Agencia é de 240 meses.

O valor dos terrenos varia entre R$ 81,1 mil (280 m²) e R$ 685,1 mil (2,4 mil m²) e já prevê a dedução da infraestrutura feita pelos moradores, bem como a valorização decorrente desta implantação.

Para quem não quiser comparecer pessoalmente para efetuar a entrega, é preciso acessar o site da Terracap, no www.terracap.df.gov.br. Ao encontrá-lo, deve seguir os passos: clique em “Regularização – Venda Direta”. Ao abrir a página “Terracap – Serviços online”, acesse a plataforma com os dados de login.

Na página inicial, clique em “Regularize Venda Direta”. Selecionado o “Regularize Venda Direta”, opte por “Passo 1 – Criar Cadastro”. Após o cadastro criado, um novo passo será inserido: “Passo 2 – Criar proposta”. Neste momento, será feita a confirmação das informações inseridas e o upload dos documentos. Encaminhe-os. O processo de envio estará concluído.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Mais informações podem ser obtidas por meio dos canais de atendimento da Terracap, no call center (61) 3342-1103, ou pelo atendimento remoto, por meio do chat online. É só acessar: www.terracap.df.gov.br

Com informações da Agência Brasília