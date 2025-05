Prazo de submissões para a 5ª edição da Revista Com Censo Jovem é prorrogado

Estudantes e professores da rede pública do Distrito Federal ganharam mais tempo para participar da 5ª edição da Revista Com Censo Jovem (RCCJ). O prazo para envio de trabalhos foi prorrogado até o dia 20 de maio. A RCCJ é uma iniciativa da Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEEDF), criada em 2022, com o objetivo de incentivar a escrita científica entre alunos da educação básica, sempre com a orientação e coautoria dos docentes.

A publicação recebe artigos, relatos de experiência e trabalhos de iniciação científica elaborados por estudantes da rede pública, orientados por seus professores. Os temas podem ser de qualquer área do conhecimento, com prioridade para conteúdos que dialoguem com o currículo da educação básica e promovam o letramento científico.

Para participar, os interessados devem acessar o portal da Revista Com Censo Jovem, consultar as normas de submissão e enviar seus trabalhos pela plataforma. Em caso de instabilidade no sistema, é possível entrar em contato com a organização por meio do e-mail rccjovem@se.df.gov.br.

A previsão é que a quinta edição da revista seja publicada em outubro deste ano, reforçando o compromisso da SEEDF com a valorização da pesquisa e da autoria no ambiente escolar.

Com informações da SEEDF