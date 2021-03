Prazo de inscrições no Projeto Parque Educador vão até 16 de março

O projeto, desenvolvido pelo Instituto Brasília Ambiental, já proporcionou educação para mais de 10 mil estudantes

O Instituto Brasília Ambiental (Ibram), por meio da Unidade de Educação Ambiental, abre, nesta quarta-feira (3), as inscrições do Projeto Parque Educador – 1º Ciclo 2021.

O público-alvo da iniciativa são os alunos das escolas públicas do Distrito Federal. Até o dia próximo o dia 16, as inscrições devem ser feitas neste link do Ibram.

Iniciado em 2018, o projeto já atingiu mais de 10 mil alunos em todo o DF. Segundo o Ibram, o projeto foi pensado e idealizado para fortalecer a educação ambiental, ampliar o espaço educativo das escolas públicas e aumentar a integração dos parques com a comunidade.

Devido à pandemia, na versão deste ano, o Projeto substitui as ações de educação ambiental e patrimonial, que eram realizadas nas unidades de conservação geridas pelo Instituto, por plataformas virtuais e material didático impresso. Nesse último caso, para atender estudantes sem acesso aos recursos tecnológicos para participação on-line.

Professores capacitados

As atividades do projeto são desenvolvidas por professores capacitados e disponibilizados pela Secretaria de Educação do DF, que, juntamente com a Secretaria de Meio Ambiente (Sema), é parceira do Brasília Ambiental nessa experiência.

De acordo com o Ibram, o diferencial do Parque Educador é que cada turma inscrita participa de um ciclo de aulas planejadas e encadeadas, caracterizando-se como um projeto continuado. Isso possibilita um processo mais profundo de sensibilização dos alunos.

Os conteúdos estudados envolvem trilhas guiadas, oficinas, práticas integrativas de saúde, palestras e vivências com a natureza. Atividades que não serão possíveis neste ano, devido às restrições exigidas para o combate da disseminação da covid-19.

