Praça no Gama recebe pintura e limpeza de bloquetes

Espaço concentra movimento elevado de pedestres durante toda a semana

Faça chuva, faça sol, a Praça da Bíblia, no Gama, é sempre bem movimentada. O ponto de encontro dos moradores fica na parte central da cidade, no Setor Leste, em frente a diversos comércios. Em busca de garantir a segurança e o conforto dos frequentadores, o GDF Presente iniciou um trabalho de limpeza e pintura no local na primeira semana deste mês.

Já foram feitas retirada de lixo, capina de todo o espaço e lavagem dos bloquetes intertravados, com a utilização de um caminhão hidrojato, capaz de tirar todas as impurezas do chão. Nesta sexta-feira (11), a equipe começou a pintura da Bíblia.

O monumento foi inaugurado em 21 de dezembro de 2003 e, desde então, não tinha recebido manutenções. Agora, será pintado nas cores branca e cinza. Os próximos passos da reforma no local serão a poda das árvores e a pintura dos bancos.

“É uma praça arborizada, que concentra um fluxo muito grande de pessoas que caminham pela nossa cidade. Por isso, queremos entregar um espaço confortável para a população”, afirma a administradora regional do Gama, Joseane Feitosa.

O coordenador do Polo Sul 2 do GDF Presente, Rodrigo Soares, explica que a ideia do trabalho é valorizar o espaço e entregar uma cidade mais limpa aos cidadãos. “Estava bem sujo, porque é muito frequentado por pedestres. As pessoas passam por lá para atravessar os setores de uma ponta a outra”, afirma. O local faz a ligação entre os setores de Indústria, Leste e Central.

Participam cerca de 15 pessoas, entre reeducandos do Projeto Mãos Dadas, da Secretaria de Administração Penitenciária (Seape), além de servidores do programa GDF Presente, da Administração Regional do Gama e da Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap).