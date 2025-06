Praça do Relógio é reinaugurada no aniversário de 67 anos de Taguatinga

A Região Administrativa de Taguatinga celebrou, nesta quinta-feira (5/6), seus 67 anos de fundação. Para marcar a data, o Governo do Distrito Federal entregou à população a revitalização da Praça do Relógio, que custou cerca de 6 milhões de reais — um dos principais marcos da cidade. A cerimônia de reinauguração reuniu autoridades, lideranças comunitárias e moradores, que comemoraram a transformação do espaço urbano no coração da região.

O governador Ibaneis Rocha, ao lado da vice-governadora Celina Leão, de secretários de governo e outras autoridades, destacou os avanços na infraestrutura local e o simbolismo da entrega. “Eu morei aqui, conheço cada canto desta cidade. Investimos muito: escolas, creches, calçadas, iluminação em LED, recuperação de espaços públicos. Taguatinga é exemplo do que estamos construindo em todo o DF”, disse o chefe do Executivo. “Estamos recuperando o que foi abandonado no passado. Essa praça é parte do legado que queremos deixar para a história de Taguatinga”, completa o governador.

A praça, que por anos esteve degradada, foi o último equipamento público do centro de Taguatinga a passar por reforma, conforme lembrou o secretário de Obras e Infraestrutura, Valter Casimiro. “Essa entrega é feita com muito carinho. Brasília virou um canteiro de obras. Fizemos muito em pouco tempo porque havia um grande déficit”, afirmou.

Para o administrador regional de Taguatinga, bispo Renato Andrade, a entrega da nova Praça do Relógio representa o compromisso com a valorização da cidade. “Essa obra é um símbolo do nosso cuidado com Taguatinga. Hoje mostramos que a cidade não está esquecida”, afirmou.

Investimentos e reconhecimento

A obra de revitalização contemplou a recuperação da fonte luminosa e dos espelhos d’água, além de melhorias importantes como drenagem, pavimentação com calçadas em concreto, instalação de novos bancos e lixeiras, reforço na iluminação, paisagismo e adequações de acessibilidade. As intervenções devolvem à população um dos principais cartões-postais de Taguatinga completamente renovado.

Taguatinga foi fundada em 5 de junho de 1958 em terras da antiga Fazenda Taguatinga, então pertencente a Luziânia (GO). O nome, de origem tupi, é associado à expressão “barro branco”, em referência a uma formação geológica da região. Em pouco tempo, a localidade se urbanizou e, em 1970, foi oficialmente reconhecida como cidade.

Hoje, com uma população urbana de mais de 200 mil pessoas, segundo a Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios Ampliada (PDAD-A) de 2024, Taguatinga é considerada um polo econômico e populacional essencial para o DF. Para o secretário de Governo, José Humberto, que vive na cidade há quase seis décadas, a entrega da nova Praça do Relógio simboliza o resgate de sua importância. “Taguatinga é a locomotiva de Brasília. Esta obra é um presente à altura da sua relevância”, declarou o secretário.

A vice-governadora Celina Leão também fez questão de destacar a força política e cultural da região. “Taguatinga sempre foi onde recebi mais votos. As obras do governador Ibaneis têm alma. Uma praça iluminada dá segurança para as mulheres e para os comerciantes”, disse.

Moradora celebra nova fase

Para quem vive em Taguatinga, a requalificação da Praça do Relógio representa trata-se da valorização do espaço público e da memória coletiva. “Sou moradora há 37 anos. A Praça do Relógio estava esquecida, e hoje está totalmente revitalizada. É um símbolo da nossa cidade”, afirmou Nubia Lima, 52 anos, emocionada durante o evento. A revitalização também reacendeu o desejo de outros moradores por melhorias em seus bairros. “Queremos que o Setor Primavera também se torne um cartão-postal de Taguatinga. A revitalização precisa chegar a todos os setores”, disse Nubi Rosa, líder de uma ação comunitária local.