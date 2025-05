Povos originários, tradição e Cerrado: estudantes do Recanto das Emas participam de feira cultural educativa

Nos dias 13, 14, 15 e 16 de maio, o Recanto das Emas será o próximo destino do projeto Cerrado Vivo, uma iniciativa itinerante que une cultura, tradição e preservação ambiental em torno do bioma Cerrado. Realizado pelo Instituto Arvoredo, com fomento do Ministério da Cultura, o projeto leva exposições, apresentações artísticas, oficinas e palestras educativas para diversas regiões do Distrito Federal.

A proposta é valorizar os saberes ancestrais das comunidades tradicionais — como povos indígenas, quilombolas e ribeirinhos — que vivem em harmonia com o Cerrado, e chamar atenção para a urgência de preservar esse bioma tão ameaçado.

Com foco especial nos estudantes da rede pública do Distrito Federal, o evento também é aberto à população em geral, que poderá participar de toda a programação. As atividades acontecem das 9h às 18h, em frente ao Atacadão Dia a Dia, com entrada gratuita.

Cultura viva e conexão com o território

Durante quatro dias, o público poderá conhecer de perto as práticas tradicionais das comunidades que habitam o Cerrado, por meio de exposições interativas, apresentações culturais, atividades educativas e rodas de conversa.

Estudantes da rede pública do DF também participarão da programação, tendo a chance de vivenciar um mergulho nas culturas que mantêm viva a identidade do território.

Programação de palestras:

Manhã

9h30 – Conexão ancestral: saberes e tradições dos povos indígenas do Cerrado

10h30 – Cerrado e sustentabilidade: práticas tradicionais dos quilombolas

Tarde

14h30 – Medicina da terra: plantas medicinais e conhecimento tradicional do Cerrado

15h30 – Cultura, resistência e identidade: a vida dos povos tradicionais no Cerrado moderno

Um circuito pelo DF

Após passar por Samambaia, onde teve início, o Cerrado Vivo segue agora para o Recanto das Emas, e continuará seu percurso por outras regiões do DF:

Ceilândia, Estrutural, Brazlândia, Sol Nascente/Pôr do Sol, Planaltina, Sobradinho II, Paranoá, Santa Maria, São Sebastião, Núcleo Bandeirante e, por fim, o Plano Piloto, que receberá uma edição especial entre o Museu Nacional e a Biblioteca Nacional.

Com expectativa de alcançar mais de 30 mil pessoas, o projeto promove o encontro entre tradição, conhecimento e ação coletiva pela preservação do Cerrado.

Serviço

📍 Cerrado Vivo

📅 13 a 16 de maio de 2025

🕘 Das 9h às 18h

📌 Recanto das Emas:

Setor Hospitalar – Quadra 104/105 – Área Especial

Referência: Quadradão – Frente ao Atacadão Dia a Dia e Restaurante Comunitário.

🎫 Entrada gratuita

Realização: Instituto Arvoredo

Fomento: Ministério da Cultura

Apoio: Administração Regional do Recanto das Emas