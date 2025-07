Povos indígenas serão homenageados pelo GDF no Noroeste neste sábado (5)

Neste sábado (5), a Secretaria da Mulher do Distrito Federal (SMDF) realiza uma ação social e cultural na reserva indígena localizada no Setor Habitacional Noroeste. O evento, aberto ao público e com entrada gratuita, homenageia os povos indígenas das etnias kariri xocó e tuxá do bananal, oferecendo uma manhã de integração, serviços e valorização das tradições culturais.

A programação começa às 9h com um canto ritual de boas-vindas e danças típicas indígenas. Às 10h, acontece a abertura oficial com autoridades do Governo do Distrito Federal (GDF). Durante toda a manhã, até as 13h, o público poderá participar de diversas atividades voltadas ao acolhimento, à cidadania e à promoção da diversidade.

A iniciativa é coordenada pela Subsecretaria de Ações Temáticas e Participação Política da SMDF. Para a governadora em exercício, Celina Leão, a ação reflete o compromisso do GDF com o respeito às diferenças:

“Esta iniciativa une cuidado social, valorização cultural e escuta ativa. Os povos indígenas têm um papel fundamental na nossa história e são reconhecidos com respeito e atenção por meio de políticas públicas inclusivas”, afirmou.

Serviços e atividades gratuitas

A SMDF levará ao local sua unidade móvel para atendimentos e orientações sobre violência de gênero e contra a pessoa idosa. Haverá também uma palestra com o tema “Como lidar com pessoas idosas”, ministrada pela servidora Ana Maria Moreira. Segundo a secretária da Mulher, Giselle Ferreira, o objetivo é levar informação, acolhimento e fortalecimento comunitário:

“Estamos presentes onde a população mais precisa, garantindo os direitos das mulheres, das pessoas idosas e das famílias indígenas”, destacou.

A escritora e contadora de histórias Nyedja Gennari participa com uma intervenção lúdica que aborda o uso excessivo de celulares entre crianças e adultos. Já o coral Levando a Vida, composto por pessoas com mais de 60 anos de Samambaia e Ceilândia, fará uma apresentação especial às 10h30.

Haverá ainda serviços gratuitos de beleza e bem-estar com o Instituto Divas, incluindo corte de cabelo, design de sobrancelhas e massoterapia, além de barbearia e orientações jurídicas pelas defensorias públicas da União e do DF. A Universidade Católica de Brasília (UCB) participará com orientações odontológicas e entrega de kits de higiene bucal.

As crianças contarão com pula-pula, futebol e distribuição de brindes. A Novacap, por sua vez, fará a doação de mudas de plantas ornamentais ao público.

Programação completa

9h – Canto ritual de boas-vindas e danças típicas indígenas

– Canto ritual de boas-vindas e danças típicas indígenas 10h – Abertura oficial com autoridades

– Abertura oficial com autoridades 10h30 – Apresentação do coral Levando a Vida

– Apresentação do coral Levando a Vida 10h40 – Coffee break

– Coffee break 11h – Início dos atendimentos e serviços

– Início dos atendimentos e serviços 12h30 – Palestra educativa e contação de história

– Palestra educativa e contação de história 13h – Ritual de despedida e encerramento

O evento busca promover a inclusão social, o fortalecimento das políticas públicas e a valorização das culturas tradicionais presentes no Distrito Federal.

Com informações da Secretaria da Mulher