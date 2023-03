Portal da Transparência tem 1 milhão de visualizações em apenas 3 meses

A versão mobile foi construída para proporcionar aos usuários todos os benefícios de um aplicativo, mas sem a necessidade de fazer download

A versão mobile do Portal da Transparência do Distrito Federal bateu recorde, registrando 1 milhão de visualizações somente no primeiro trimestre de 2023: 331.064 em janeiro, 306.700 em fevereiro e, neste mês, 362.611. Lançada em abril de 2022, essa versão conquistou a marca de 2,1 milhões de visualizações no fim daquele ano.

A versão mobile foi construída para proporcionar aos usuários todos os benefícios de um aplicativo, mas sem a necessidade de fazer download. É possível acessar todas as informações disponibilizadas pelo GDF de forma rápida. A versão web do portal, acessada por meio de computadores, teve 6,3 milhões de visualizações em 2022.

O Portal da Transparência é de responsabilidade da Controladoria-Geral do Distrito Federal (CGDF), que sempre atualiza a versão mobile de forma sincronizada com a versão web. “A CGDF é pioneira na criação da versão mobile do portal, elaborada exclusivamente com a expertise dos servidores da Controladoria do DF e com o objetivo de incentivar a participação da sociedade a partir da facilitação do acesso”, reforça o controlador-geral do DF, Daniel Lima.

Acesso simplificado

Na versão mobile, não é preciso baixar um aplicativo para ter acesso às informações. Basta digitar o endereço do Portal da Transparência ou buscar “Portal da Transparência DF” no navegador de internet do celular, e a página dará as opções “Versão mobile” ou “Continuar na versão web”. Optando pela versão mobile, a navegação é facilitada e a visualização das informações aparece como em um aplicativo, com ícones para rápido acesso já na página inicial.

“Não é só uma versão que se adapta ao dispositivo móvel”, explica a subcontroladora de Transparência e Controle Social da CGDF, Rejane Vaz. “É uma versão criada para o usuário do mobile e pensando na experiência dele na visualização de telas menores que as de computadores. Hoje podemos dizer que o cidadão carrega no bolso todas as informações do GDF.”

O Portal da Transparência é a principal fonte de consulta do cidadão para exercer o controle social. Possui uma superbusca, ferramenta construída de forma similar à busca do Google, que traz de forma simples e rápida as informações do banco de dados, sem que o usuário necessite de conhecimentos técnicos para encontrá-las. Basta digitar uma palavra, e tudo o que for relacionado a ela é identificado imediatamente.

Informações como despesas, receitas, escala dos profissionais de saúde e remuneração dos servidores estão a apenas um clique na versão mobile do Portal da Transparência do DF. Assim, é possível acessar de maneira mais simples e fácil. A versão mobile possui ainda acesso direto para o Participa DF, plataforma criada para realizar registros de ouvidoria e pedidos de acesso à informação do GDF.

Com informações da Agência Brasília