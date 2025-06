Pôr do Sol receberá pavimentação e infraestrutura completa ainda em 2025

A população do Pôr do Sol, no Distrito Federal, conheceu nesta semana os detalhes do projeto de infraestrutura urbana que promete transformar a região. Técnicos da Secretaria de Obras e Infraestrutura (SODF) apresentaram o escopo da obra, que inclui pavimentação, drenagem, ciclovias e calçadas, beneficiando milhares de moradores.

Com início previsto ainda para este ano, as intervenções serão executadas em dois lotes. A licitação do primeiro está marcada para julho, e o edital do segundo será publicado em outubro, mesmo mês em que devem começar os trabalhos, após o processo licitatório.

O projeto prevê a pavimentação de 150 vias urbanas, totalizando 27 quilômetros de novo pavimento. Vias com mais de seis metros de largura receberão asfalto; as mais estreitas, blocos intertravados, técnica que proporciona maior durabilidade e melhor drenagem.

Também estão planejados 22 quilômetros de redes de drenagem pluvial, 5 quilômetros de ciclovias e a construção de 93 mil metros quadrados de calçadas em concreto, promovendo acessibilidade e segurança para pedestres e ciclistas.

Durante a apresentação, realizada com a presença do secretário de Obras, Valter Casimiro, e do subsecretário de Projetos, Carlos Maciel, a comunidade teve oportunidade de esclarecer dúvidas e entender o cronograma da obra. “O governador Ibaneis Rocha foi claro: as obras no Pôr do Sol têm que começar ainda este ano. É uma determinação dele e um compromisso nosso”, afirmou Casimiro.

Lideranças comunitárias destacaram a relevância do projeto para a região, que passa a figurar entre as prioridades do GDF em infraestrutura urbana. A iniciativa é vista como um passo importante para garantir qualidade de vida e dignidade aos moradores.