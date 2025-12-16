População terá Vai de Graça para participar do evento Nosso Natal

Durante as comemorações do Nosso Natal 2025, a população do Distrito Federal poderá utilizar ônibus e metrô gratuitamente em datas específicas de fim de ano. A medida está prevista no Decreto nº 48.062/2025, assinado pelo governador Ibaneis Rocha e publicado nesta terça-feira (16) em edição extra do DODF. O benefício vale nos dias 20, 22 a 24, 26, 27 e 29 a 31 de dezembro de 2025, além de 2 de janeiro de 2026, sempre das 18h às 23h.

A medida faz parte do programa Vai de Graça, que garante passagem gratuita aos domingos e feriados e nos dias em que o benefício é estendido por decisão do GDF. Nos dias 21, 25 (Natal) e 28 de dezembro, e no dia 1º de janeiro (Ano Novo), a gratuidade será em período integral, a partir da zero hora até 23h59.

A Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob-DF) vai divulgar o planejamento dos ônibus no período de gratuidade. Segundo o secretário de Transporte e Mobilidade, Zeno Gonçalves, nos próximos dias a pasta vai detalhar o esquema do transporte coletivo no período fixado pelo decreto do governador.

“Com base na expectativa de público, vamos detalhar como será o reforço de frota e o aumento de viagens, sobretudo nas linhas que se destinam à Rodoviária do Plano Piloto, onde a população terá acesso ao evento Nosso Natal”, disse o secretário. Segundo ele, o objetivo é garantir transporte coletivo para que a população possa participar com tranquilidade das comemorações natalinas.

