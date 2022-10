População pode solicitar instalação de novas faixas de pedestres

Pedido de nova sinalização ou manutenção de antiga pode ser feito diretamente no Detran, se for via urbana, e no DER, no caso de rodovias, ou por meio da Ouvidoria e das administrações regionais

O Distrito Federal tem 4.305 faixas de pedestres em vias urbanas e 297 em rodovias. Os dados foram coletados em julho deste ano. As sinalizações têm como objetivo evitar atropelamentos e outros acidentes viários, como colisões entre veículos. O primeiro exemplar foi instalado em Brasília em 1º de abril de 1997 e, hoje, 25 anos depois, segue como referência de respeito entre pedestres e condutores.

A criação de novas faixas e a manutenção das antigas são responsabilidade do Departamento de Trânsito do DF (Detran-DF), no caso das vias urbanas, e do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-DF), em relação às rodovias. A população pode solicitar os serviços diretamente aos órgãos, pelos sites, à Ouvidoria ou para as administrações regionais.

A Ouvidoria do Distrito Federal pode ser acessada pelo site ou pelo telefone 162. Além da solicitação de novas faixas de pedestre, os cidadãos podem pedir a instalação de semáforos, placas de sinalização, entre outros tópicos.

Também é possível registrar o pedido, bem como sugestões, reclamações e elogios, nas administrações regionais. O endereço e o contato de cada uma está disponível aqui. A população pode, ainda, pedir diretamente ao Detran-DF ou ao DER-DF.

O ideal é que o pedido contenha imagens ou croquis mostrando a localização da faixa desejada e os motivos que originaram a solicitação. A demanda é enviada aos setores de Engenharia de Trânsito de cada um dos órgãos responsáveis e respondida em até 30 dias.

O diretor do Detran-DF, Thiago Gomes Nascimento, explica que são feitos estudos técnicos que indicam a viabilidade da sinalização. “Observamos, entre outros requisitos, a geometria da via, a topografia do terreno, a visibilidade e o fluxo de veículos e de pedestres. Além disso, são considerados a segurança da sinalização em condições adversas, como neblina e chuva, e o trânsito noturno”, explica.,

No caso das rodovias, também há uma análise extensa antes da decisão de implantação ou não da faixa de pedestre. “Verificamos se a criação de uma faixa no local é justificável pela contagem de pedestres e veículos que passam por ali, histórico de acidentes, etc, além de avaliar se outras modalidades de controle não são a melhor saída, como controladores de velocidade e semáforos”, afirma o superintendente de Operações do DER, Murilo de Melo Santos.

Agência Brasília