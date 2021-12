Pontão apresenta Vila Natalina

Atmosfera das festividades de fim de ano chega ao complexo de gastronomia e entretenimento do Lago Sul a partir de 2/12

Os símbolos clássicos do Natal são a inspiração para a Vila Natalina do Pontão, que será inaugurada nesta sexta-feira, 3 de dezembro e segue para visitação gratuita até 6 de janeiro de 2022, celebrando as festividades de fim de ano. Em 2021, a decoração, uma das mais aguardadas da cidade, tem como predominância as cores tradicionais relacionadas à festividade, a exemplo do vermelho e verde, e promete encantar crianças e adultos. Os tons representam um significado especial que o complexo de gastronomia e entretenimento do Lago Sul busca transmitir para os visitantes no período de festas de fim de ano. O vermelho é o amor ao próximo, a si mesmo e à vida. O verde é a esperança de um futuro melhor. Os detalhes são em branco, que simboliza a paz, a pureza e a união

O clima natalino tem início na rua de entrada do Pontão. Os arcos do pórtico ganharam iluminação nos tons da decoração e festões, adorno imprescindível na ornamentação de Natal. Foram montadas 60 árvores e 12 coqueiros de LED para que os visitantes sejam recebidos em clima festivo. A inclusão dos coqueiros é uma referência ao fato do complexo ser conhecido como a praia brasiliense.

No gramado em frente ao restaurante Sallva está a aguardada Vila Natalina. O local é o mesmo utilizado nas edições de 2018 e 2019 da decoração do Pontão. As cores branco, vermelho e verde dão o tom do espaço, com mais destaque para o avermelhado que vai tomando conta da decoração.

Papai Noel, bonecos de neve, bolas, sinos, guirlandas e pelúcias são os elementos que se espalham pela área. O toque tradicional aparece em enfeites como galhos, flores, eucaliptos e ursos. A vila conta com três árvores de cinco metros, diversas árvores de 1.80 metros, Casa e trenó do Papai Noel, presépio, postes decorativos, bancos e poltronas. Cenário perfeito para os cliques dos visitantes.

Na parte da orla do Lago Paranoá, o Pontão preparou árvores de LED e um trio de caixas de presentes gigantes luminosas nas cores verde e amarelo na entrada do complexo e na vila do Papai Noel, numa combinação instagramável. É neste ambiente mágico e iluminado que o Pontão celebra o Natal, com esperança de um ano vindouro repleto de da saúde e harmonia.

“Quando idealizamos a decoração deste ano pensamos na atmosfera mágica que o Natal nos proporciona e com ela os melhores desejos para o ano que se avizinha. 2021 foi de ressignificação, de reconstrução, mas, sobretudo de agradecimento. Chegaremos em 2022 ainda mais dispostos em oferecer um Pontão ainda melhor e com novidades.”, afirma Sandra Campos, administradora do Pontão do Lago Sul.

SERVIÇO

Vila Natalina do Pontão

De 2/12/2021 a 6/1/2022.

Entrada: gratuita.

Faixa indicativa: Livre