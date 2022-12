Policiais civis celebram 34 anos do Sinpol-DF

Centenas se reuniram para celebrar os 34 anos de fundação do Sinpol-DF durante a tradicional confraternização de fim de ano

O evento, que o sindicato oferece aos filiados, ocorreu na tarde da última sexta, 16, no Clube da Associação Geral dos Servidores da Polícia Civil do Distrito Federal (Agepol-DF).

A festa foi embalada com música ao vivo durante toda a confraternização. Teve moda de viola, sertanejo, samba, pagode, rock e clássicos diversos. O clima chuvoso até tentou desanimar o público, mas o Grupo Sintonia (samba e pagode) não deixou ninguém ficar parado. A pista de dança foi tomada com bastante animação na ponta do pé e no sorriso.

“Foi uma festa incrível, assim como em todos os anos. Reunir a família policial civil para o nosso tradicional evento de fim de ano é um dos momentos mais aguardados pela categoria”, afirmou Enoque Venâncio, presidente do Sinpol-DF.

“É a oportunidade de reencontrar os colegas e aproveitar para festejar e celebrar a vida. Essa festa representa, também, o encerramento de um ciclo de lutas e conquistas. Estou muito orgulhoso do trabalho realizado por essa diretoria”, completou.

Deputada distrital eleita, a delegada de polícia Dra. Jane Klébia foi ao evento prestigiar a festa junto aos policiais civis. Antes de passar no concurso para delegada, Jane foi agente de polícia por mais de 10 anos. Ela afirmou que é sempre uma satisfação estar junto da categoria, seja nas celebrações ou nas lutas.

“Hoje, sou delegada, mas cresci e fui forjada como agente de polícia. Nesta festa, sinto-me completamente em casa. É bom demais rever tantos colegas com quem trabalhei junto para celebrar esse momento”, disse Jane.

“Aproveito a oportunidade para reafirmar o meu compromisso em lutar pela categoria dentro do Legislativo. Lá, vocês terão uma representante legal aos pleitos dos policiais civis. As portas sempre estarão abertas para o sindicato. Contem comigo”, garantiu.

Parceiros

O Churrasco do Sinpol-DF contou com a presença e colaboração de diversos parceiros que integram o rol de vantagens oferecidas aos filiados por meio do Clube de Benefícios Sinpol+ – com mais de 1.400 empresas parceiras.

A OdontoGroup forneceu centenas de canecas personalizadas que foram entregues aos sindicalizados na recepção do evento.

Já a empresa Capilar realizou uma série de sorteios de vouchers com desconto de 50% em transplantes e tratamentos capilares que custam até R$ 7.000. Além disso, representantes montaram um estande para esclarecer aos filiados os serviços oferecidos pela empresa.

A Click Viagens sorteou dois pacotes de viagens, um que garante três diárias em Gramado (RS) e, o outro, três diárias no Rio de Janeiro. A parceria com a empresa oferece aos filiados até 10% de desconto em pacotes de viagens.

Os vencedores do II Torneio de Tiro Esportivo Sinpol-DF & Bravo Clube de Tiro receberam os valores das premiações e um certificado para eternizar a conquista. O torneio foi promovido pela Bravo, exclusivamente, aos policiais civis sindicalizados.

Outros sorteios foram promovidos pela MarktClube, operadora do Clube de Benefícios Sinpol+, que levou diversos parceiros com estandes nos quiosques da Agepol.

“A colaboração dos nossos parceiros foi essencial para o sucesso desta edição do Churrasco do Sinpol-DF. O nosso objetivo é proporcionar, sempre, um evento no qual o policial civil possa se divertir e conhecer todas as vantagens que ele tem como filiado ao sindicato. Nosso muito obrigado a todos os parceiros”, disse Luana de Ávila, diretora de Benefícios do Sinpol-DF.