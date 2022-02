Policiais atendem pedidos de jovem em carta na Cidade Estrutural

Os oficiais da Rotam fizeram uma vaquinha e conseguiram comprar duas mochilas com materiais didáticos e uma cesta básica

Policiais militares da Rotam doaram materiais didáticos para dois jovens moradores da Cidade Estrutural, na tarde desta segunda-feira (14). O pedido foi feito pela estudante Rafaela, de 11 anos, que deixou uma carta na guarda do Batalhão da Rotam, há 15 dias.

A jovem dizia que sua mãe não tinha condições para comprar o material didático para ela e seu irmão Pedro, de 14 anos. No mesmo dia os policiais foram conhecer Rafaela e ela foi bastante elogiada pela família por seu esforço nos estudos.

Os policiais da Rotam fizeram uma vaquinha e conseguiram comprar duas mochilas com materiais didáticos e uma cesta básica. A filha de um dos policiais escreveu uma carta de incentivo para Rafaela. Os irmãos da Quadra 07 do Setor Leste estudam no CEF 04 do Guará, enquanto a mãe trabalha como faxineira.