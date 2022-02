Polícia prende quatro suspeitos no Recanto das Emas

Os suspeitos bateram o carro na tentativa de fuga e trocaram tiros com a polícia; ninguém foi ferido

A Polícia Militar do DF recebeu a denúncia de que quatro suspeitos, entre eles, um armado, em atividade suspeita em veículo C4 Pallas, no Recanto das Emas.

Os policiais fizeram patrulhamento e conseguiram localizar o carro na quadra 203. O motorista não atendeu a ordem de parada e seguiu até a quadra 300, na avenida Monjolo, onde o veículo caiu em um barranco.

Os suspeitos deixaram o veículo e tentaram fugir entrando no matagal próximo ao local do acidente e dispararam contra a PM, durante a tentativa de fuga falha. Com os quatro suspeitos, a polícia apreendeu duas armas de fogo (uma Calibre 380 e um revólver calibre 32).

A ocorrência foi registrada na 27° Delegacia do Recanto.