Polícia Militar prende mecânico que furtou loja de ferragens no Gama

Os policiais pesquisaram os antecedentes criminais e descobriram que o homem havia sido preso, há cinco dias, por furtar uma marcenaria no Novo Gama, em Goiás

Um mecânico de 57 anos que arrombou e furtou uma loja de ferragens na Quadra 31, no Setor Leste do Gama, na manhã desta quarta-feira (9), foi preso por policiais militares.

A equipe de motociclistas do 9º Batalhão, responsável pelo policiamento do Gama, foi acionada para averiguar o arrombamento. Quando se aproximaram da loja, viram um furgão saindo da região. Ao abordar o veículo, os policiais encontraram diversas ferramentas no compartimento de carga.

O motorista admitiu que arrombou a loja e furtou as ferramentas. Os policiais pesquisaram os antecedentes criminais e descobriram que o homem havia sido preso, há cinco dias, por furtar uma marcenaria no Novo Gama, em Goiás. Os policiais conduziram o mecânico para a 20ª Delegacia de Polícia, no Gama.