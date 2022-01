Polícia Militar prende dupla que furtava veículos na Asa Norte

Os homens foram encontrados carregando um saco de lixo com o aparelho de som, estepe, chave de rodas, triângulo e outros itens furtados do automóvel

Dois homens que furtaram objetos de um veículo na 709 Norte, Bloco G, foram presos por policiais militares. O crime ocorreu na madrugada de quarta-feira (12), por volta das 4h30. Câmeras de segurança flagraram o momento em que um deles entra no carro pela janela do passageiro e sai com os objetos.

Militares do 3º Batalhão, responsáveis pelo policiamento da Asa Norte, encontraram e detiveram a dupla próximo ao Uniceub. Os homens carregavam um saco de lixo com o aparelho de som, estepe, chave de rodas, triângulo e outros itens furtados do automóvel.

Em outra imagem, o comparsa dele aparece coberto por uma manta, fingindo dormir na calçada. Quando ele percebe que a rua está tranquila, ele levanta e dá apoio ao ladrão.

A dupla foi levada para a 5ª Delegacia de Polícia. Os objetos furtados foram devolvidos ao dono.