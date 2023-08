PMDF salva mulher em convulsão, na Asa Norte

A vítima foi encontrada em sua cama com sinais de convulsão e respirando com dificuldades

Uma mulher foi resgatada pela polícia militar do Distrito Federal (PMDF), com sinais de convulsão e respirando com dificuldades, na Asa Norte. A equipe do 3º batalhão recebeu relatos das amigas de uma senhora que não deu notícias durante todo o dia.

Suas amigas temiam que ela estivesse passando mal dentro do apartamento visto que seu veículo estava estacionado na garagem, e por não responder nenhuma das mensagens enviadas ao seu celular.

A equipe se dirigiu à porta do apartamento, com autorização do irmão da proprietária, depois do arrombamento, a mulher foi encontrada em sua cama com sinais de convulsão e respirando com dificuldades.

Foi acionado o CBMDF que realizou os primeiros socorros e transportou a paciente ao Hospital Regional da Asa Norte.