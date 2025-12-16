PMDF resgata lobo-guará encontrado em condomínio no Jardim Botânico

O Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA) da Polícia Militar do Distrito Federal resgatou, na manhã desta terça-feira (16), um lobo-guará no Setor Altiplano Leste, região do Jardim Botânico, em Brasília.

De acordo com a PMDF, o animal foi avistado dentro do Condomínio Privê Morada Sul, na Etapa C. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o lobo-guará acuado na lavanderia de uma residência. Apesar do comportamento defensivo, considerado comum em situações de contato com o ambiente urbano, o animal não apresentava ferimentos aparentes.

Utilizando técnicas adequadas de manejo e contenção, a equipe do BPMA realizou a captura de forma segura, preservando a integridade dos moradores e do próprio animal. Após avaliação física, os policiais constataram que o lobo-guará estava em boas condições de saúde.

Como o espécime estava apto para retornar à vida livre, ele foi solto em uma área de preservação ambiental, distante do perímetro urbano.

A ação reforça o trabalho do Batalhão Ambiental da PMDF na proteção da fauna silvestre do Cerrado e na mediação de ocorrências envolvendo animais em áreas urbanas do Distrito Federal.