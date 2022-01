PMDF resgata 13 pássaros silvestres em Ceilândia

s pássaros foram encaminhados para a sede do BPMA e posteriormente serão conduzidos para o Cetas / IBAMA

Policiais militares do Batalhão de Polícia Ambiental (BPMA) resgataram 13 pássaros silvestres na chácara 84 do Setor Habitacional Sol Nascente em Ceilândia, na tarde desta terça-feira (25).

A equipe recebeu a denúncia da criação irregular e ao chegar no local encontrou os pássaros, dentre eles coleirinhos, papa capim e pássaros-preto, que estavam em gaiolas na garagem da casa.

As gaiolas com as aves foram recolhidas e o proprietário não apresentou a documentação do órgão competente para criá-las. Ele assinou um TCO pelo crime ambiental e os pássaros foram encaminhados para a sede do BPMA e posteriormente serão conduzidos para o Cetas / IBAMA.