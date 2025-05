PMDF registra mais de 2 mil infrações graves em operações de trânsito na semana entre 5 e 11 de maio

O Comando de Policiamento de Trânsito da Polícia Militar do Distrito Federal (CPTRAN), por meio do Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran) e do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), divulgou nesta segunda-feira (12) o balanço das operações de fiscalização realizadas entre os dias 5 e 11 de maio.

Durante o período, foram contabilizadas 1.283 autuações por uso do celular ao volante, 1.005 por ausência do cinto de segurança e 110 por direção sem habilitação ou com a CNH vencida. Outro dado preocupante foi o número de condutores flagrados por embriaguez ao volante: 260 motoristas foram autuados nessa infração, que continua entre as mais perigosas e letais no trânsito.

Apenas no fim de semana — entre os dias 9 e 11 de maio — os números se mantiveram elevados: 384 motoristas foram flagrados utilizando o celular enquanto dirigiam, 418 trafegavam sem o cinto de segurança, 80 estavam inabilitados ou com a carteira vencida, e 175 dirigiam sob efeito de álcool.

De acordo com a PMDF, essas condutas estão diretamente relacionadas aos principais fatores de risco no trânsito. O uso do celular ao dirigir compromete a atenção e aumenta significativamente as chances de colisão. Já a falta do cinto de segurança reduz a proteção dos ocupantes em caso de acidente, enquanto a embriaguez ao volante representa ameaça não apenas ao condutor, mas a todos os usuários da via.