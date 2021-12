PMDF recupera veículo minutos após o roubo no Gama

O veículo foi encaminhado para à 20ª Delegacia de Polícia

Na tarde desta sexta-feira (31) a Polícia Militar do Distrito Federal recuperou um veículo, no Gama. A equipe policial recebeu informações de que teria ocorrido um roubo de veículo na região do Gama e que os suspeitos poderiam ter ido em direção a DF-290.

Ao realizar o patrulhamento na região, os militares localizaram o veículo que teria sido roubado, abandonado e estacionado em um supermercado no bairro Lago Azul na região do Novo Gama. O veículo foi encaminhado para à 20ª Delegacia de Polícia.