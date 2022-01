PMDF recupera veículo furtado no entorno com apoio da PMGO

Um veículo roubado foi recuperado na noite desta sexta-feira (28), em Santa Maria, pelos policiais militares do Gtop 46. A equipe se deparou com um veículo suspeito na DF 483 e quando consultado a placa foi constatado que se tratava de um veículo furtado no dia 23/01/22 no Gama. De imediato os policiais abordaram o carro que haviam três ocupantes. Um dos ocupantes informou que o carro havia sido comprado pelo seu irmão e que estavam levando para o Pedregal. Os militares fizeram contato com policiais do Goiás da CPE e foram ao endereço e se depararam com o comprador do veículo. O veículo e os detidos foram encaminhados para à 20ª Delegacia de Polícia.