PMDF recupera rapidamente celular furtado no Cruzeiro

Os dois homens presos foram conduzidos à 5ª Delegacia de Polícia

No Cruzeiro, um celular furtado na tarde desta sexta-feira, foi recuperado por policiais militares do 7° Batalhão de Polícia Militar do Distrito Federal, minutos após o furto.

Durante patrulhamento a pé na região a equipe policial foi informada por uma pessoa que ela havia esquecido o vidro do carro aberto e o seu celular havia sido furtado.

As equipes realizaram patrulhamento na área do furto e localizaram dois homens que apresentaram comportamento suspeito com a presença dos policiais. Os policiais decidiram então abordá-los. Durante a abordagem foi encontrado em posse dos deles o celular que havia sido furtado. Os dois homens foram conduzidos à 5ª Delegacia de Polícia.