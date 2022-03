PMDF recupera objetos furtados de Paróquia em Sobradinho

O trio abordado disse que compraram os objetos furtados em um assentamento. Os três suspeitos foram conduzidos para a 13ª DP, onde foram autuados por receptação culposa

Após uma denúncia anônima, na noite desta terça-feira (22), policiais militares do Grupo Tático Operacional do 13º Batalhão (Gtop 33) recuperaram os objetos furtados da Paróquia Nossa Senhora Imaculada Conceição, da Quadra 13 de Sobradinho. O crime aconteceu no último dia 10.

De acordo com a denúncia, os produtos furtados estavam em uma casa no Condomínio Nova Petrópolis, em Planaltina. Assim que chegaram na Quadra 2, as autoridades avistaram um homem correndo para o interior de uma residência.

Na abordagem a dois homens que estavam na frente da casa, nada de ilícito foi encontrado, porém, dentro da casa, estava o carro usado no dia do furto. Os policiais chamaram a moradora da residência que afirmou desconhecer a origem do veículo e dos reboques que estavam ali. A mulher delatou o filho, que estava escondido no forro. Após a dona da casa autorizou as buscas no local, os policiais fizeram fotos de alguns objetos e enviaram para o padre que confirmou serem da igreja.

O trio abordado disse que compraram os objetos furtados em um assentamento. Os três suspeitos foram conduzidos para a 13ª DP, onde foram autuados por receptação culposa.