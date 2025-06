PMDF recupera carro roubado e prende suspeito em Sobradinho menos de uma hora após o crime

Na manhã de quarta-feira (25), a Polícia Militar do Distrito Federal, por meio do 13º BPM, recuperou um veículo roubado e prendeu o suspeito em Sobradinho, próximo à entrada do bairro em frente à floricultura Pau Brasil.

Por volta das 11h30, uma mulher de 32 anos foi abordada na Asa Sul enquanto estava com seu filho próximo ao prédio onde mora. O assaltante simulou estar armado durante o crime e, apesar da resistência da vítima, conseguiu levar o veículo Ford Ka, fugindo em seguida.

O suspeito, um homem de 30 anos, foi descrito pela vítima como portando um relógio dourado e apresentando sardas no rosto, características que facilitaram seu reconhecimento. Durante patrulhamento realizado pelo 13º BPM às 12h30, o carro foi localizado e o autor preso em Sobradinho.

Na delegacia, o suspeito negou o roubo, alegando ser mecânico e que o veículo pertencia a uma tia, mas foi reconhecido pela vítima. Ele foi encaminhado à 35ª Delegacia de Polícia para os procedimentos legais.