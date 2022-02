PMDF recupera bens após cárcere privado no Riacho Fundo I

Os dois detidos e todos os objetos e a arma de fogo foram apresentados à 27ª Delegacia para registro e restituição

Dois homens foram presos por um roubo no Recanto das Emas, por volta das 21h, desta quinta-feira (25). Uma pessoa, que ficou presa por quatro horas, conseguiu se desamarrar e informar a polícia sobre o ocorrido.

As equipes do Grupo Tático Operacional (GTOp 31, 47 e 48) receberam a informação sobre um roubo a residência com restrição de liberdade na QN 14ª no Riacho Fundo II.

O serviço de monitoramento feito pela inteligência da PMDF conseguiu localizar um veículo roubado na ação, no Recanto das Emas. No local, as equipes prenderam os dois homens e recuperaram muitos produtos que haviam sido roubados no Riacho Fundo.

Foi recuperado o veículo Fiat Toro, três televisões, um ar condicionado, um micro-ondas, um forno, quatro caixas de som, cinco microfones, roupas, sapatos, garrafas de vinho, uma cafeteira, três cartões de banco, uma makita, uma furadeira, uma fritadeira, dois celulares, além da arma de fogo de fabricação caseira .38 municiada.

Os dois detidos e todos os objetos e a arma de fogo foram apresentados à 27ª Delegacia para registro e restituição.