PMDF prende três suspeitos durante ocorrência na Cidade Estrutural

Três homens foram detidos pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) na tarde desta quarta-feira (4), na Cidade Estrutural, por envolvimento em crimes distintos. A ação ocorreu por volta das 15h, durante patrulhamento de rotina realizado por equipes do 15º Batalhão, na Quadra 6, Conjunto 2, do Setor Leste.

Dois jovens, de 18 e 22 anos, foram abordados após demonstrarem nervosismo ao avistarem a viatura. Durante a revista, os policiais identificaram que ambos portavam celulares com registro de furto ou roubo. Eles foram encaminhados à 8ª Delegacia de Polícia para registro da ocorrência.

Enquanto a equipe conduzia os suspeitos, um terceiro homem, de 19 anos, tentou interferir na ação policial. De forma agressiva, ele desacatou os militares com xingamentos e resistiu à abordagem. Na tentativa de contê-lo, um dos policiais sofreu uma lesão com sangramento no polegar direito.

O suspeito, que já apresentava uma lesão na perna, foi contido e levado à mesma delegacia. Ele foi autuado por lesão corporal, desacato e resistência.

Em nota, a PMDF destacou a atuação técnica e proporcional dos agentes, mesmo diante de tentativas de intimidação por parte de familiares e curiosos, e reafirmou o compromisso da corporação com a ordem pública e a segurança da população.