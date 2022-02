PMDF prende traficante no Recanto das Emas

O suspeito e todos os objetos encontrados na residência dele foram conduzidos à 27ª Delegacia para registro

Policiais militares do Batalhão de ROTAM prenderam um homem por portar drogas na Quadra 305, conjunto 05, no Recanto das Emas, por volta das 18h, desta terça-feira (9).

Uma equipe da polícia realizava o patrulhamento nas imediações da BR-060, quando avistaram um veículo com três ocupantes em atitude suspeita. Quando os policiais se aproximaram do veículo, um dos passageiros jogou algo pela janela. Parados, nada de ilícito foi encontrado na abordagem. Com buscas nas proximidades, no entanto, o objeto foi encontrado e ficou constatado que se tratava de uma porção embalada de maconha.

Um dos ocupantes não conseguiu informar os dados, e disse que a sua RG estava em casa. A equipe se dirigiu com os detidos ao local. O homem confessou que tinha drogas em casa.

Após permissão para entrar no local, foi encontrado cinco tijolos de maconha, duas balanças de precisão, duas garrafas pet com várias moedas de diversos valores (R$443,50), dinheiro em espécie (R$388,00), quatro máquinas de cartão de crédito, um rolo de papel filme e uma faca. O suspeito e todos os objetos foram conduzidos à 27ª Delegacia para registro.