PMDF prende suspeito de furtar casas na Asa Norte após denúncia com vídeos

Policiais militares do 3º Batalhão da PMDF prenderam, na tarde desta quinta-feira (26), um homem suspeito de invadir e furtar três residências na Asa Norte, em Brasília. A ação foi deflagrada após a corporação receber vídeos que registraram os crimes ocorridos na quadra 716 Norte.

Com base nas imagens, as equipes intensificaram o patrulhamento na região e localizaram o suspeito na quadra 715 Norte. Ele usava as mesmas roupas flagradas nas gravações e portava diversos bens furtados das residências.

As vítimas foram localizadas e reconheceram os objetos, além de confirmarem o crime. O suspeito e os materiais recuperados foram encaminhados à 5ª Delegacia de Polícia, onde foi registrado o flagrante por furto qualificado.