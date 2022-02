PMDF prende suspeito de envolvimento de homicídio em Ceilândia Norte

O homem e uma arma apreendida foram levados à 15ª DP para providências cabíveis

A polícia prendeu um homem de 25 anos por volta das 21h desta segunda-feira (7), na QNM 20, em Ceilândia. O suspeito é investigado por ter matado outro indivíduo de 20 anos, com tiros, no último sábado (5).

Os oficiais da Polícia Militar do Distrito Federal receberam a informação de que o possível autor estaria escondido em uma residência.

No local indicado, após autorização do proprietário, a equipe destinada localizou o suspeito e com ele foi apreendida uma arma calibre 380 com 12 munições intactas. O homem e a arma foram levados à 15ª DP para providências cabíveis.