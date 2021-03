PMDF prende suspeito de aterrorizar vítimas de roubo na Asa Sul

O homem foi detido na cidade do Valparaíso, durante um patrulhamento. Os policiais avistaram o veículo e iniciaram o acompanhamento

A GTOP 21 realizou, nesta quarta-feira (03), a prisão de um homem suspeito de realizar diversos roubos na Asa Sul. O homem foi detido na cidade do Valparaíso, durante um patrulhamento. Os policiais avistaram o veículo e iniciaram o acompanhamento.

Após o veículo colidir, o homem saiu do automóvel e foi alcançado pelos agentes. Ao realizar uma busca, a equipe reconheceu por meio de filmagens que tratava-se do mesmo indivíduo que roubou um veículo HRV na quadra SQS 410 no dia, 27/02/2021.

Além disso, os policiais descobriram que o homem realizou dois roubos a comércio na Ágape Passagens de Turismo, comércio localizado no Valparaíso sendo o primeiro 17/01/2021 e o segundo dia 27/02/2021 respectivamente.

Por fim, o homem apresentou um documento de identidade falso para a equipe policial. Após a descoberta da verdadeira identidade do detido, os militares constataram que ele era foragido do sistema prisional.