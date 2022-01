PMDF prende mulher por roubo e tráfico no Gama

A abordada foi presa e apresentada na 20ª Delegacia, onde foi registrado o flagrante

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu uma mulher por roubo e tráfico de drogas na quadra 02 do Setor Sul do Gama, na madrugada desta segunda-feira (17).

Ao atender uma chamada de roubo de um aparelho celular, horas antes, na quadra 18 do Setor Leste, a equipe recebeu a informação do local onde estava o aparelho.

Após abordar várias pessoas, as autoridades encontraram um celular, três facas, três porções de cocaína e duas pedras de crack com uma mulher. A abordada foi presa e apresentada na 20ª Delegacia, onde foi registrado o flagrante.