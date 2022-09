PMDF prende integrante da “máfia dos concursos” que estava foragido

O homem estava com mandado de prisão em aberto pelos crimes de organização criminosa e falsificação de documento público

O integrante da “máfia dos concursos” que estava foragido desde março foi capturado por policiais militares do Distrito federal na tarde deste sábado (17), próximo ao Núcleo Bandeirante.

O homem estava com mandado de prisão em aberto pelos crimes de organização criminosa e falsificação de documento público. Ele foi preso pela equipe do Patamo que, através do policiamento orientado de inteligência, conseguiu capturá-lo.

Após a prisão, os policiais o conduziram à 1ª DP.