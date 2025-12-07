PMDF prende homem por receptação durante patrulhamento em Ceilândia

Na noite de 6 de dezembro de 2025, equipes da Polícia Militar do Distrito Federal, em patrulhamento pelo Centro de Ceilândia, detiveram um homem suspeito de receptação.

A ação ocorreu após uma abordagem que levou à identificação de uma bicicleta com registro de origem ilícita.

Durante a checagem, o suspeito não conseguiu comprovar a procedência do veículo, o que motivou sua condução para as medidas legais previstas. A polícia informou que não foram identificados outros participantes relacionados ao caso.