PMDF prende homem por posse ilegal de arma de fogo e disparo no Riacho Fundo II

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu um homem de 35 anos por posse ilegal de arma de fogo e disparo de arma de fogo, na manhã desta sexta-feira (4), no Caub II, região do Riacho Fundo II.

Policiais do 28º Batalhão da PMDF foram acionados por volta das 11h para atender uma ocorrência de disparos de arma de fogo contra pessoas. Chegando ao local, as equipes encontraram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) prestando socorro às vítimas, uma mulher de 34 anos e um adolescente de 15, que haviam sido atingidos.

Testemunhas relataram que a situação começou após uma discussão de trânsito relacionada a uma vaga de estacionamento na rua. Durante a confusão, um dos envolvidos teria ameaçado o autor e sacado uma arma de fogo. Em seguida, o autor dos disparos foi até sua residência, onde pegou uma carabina Puma calibre .38 e retornou ao local, efetuando os tiros, que acabaram atingindo a esposa e o filho do desafeto.

Na casa do autor, os policiais apreenderam: uma carabina puma calibre .38, 35 munições do mesmo calibre, uma carabina de pressão, um simulacro de pistola, uma faca e um facão.

Na residência das vítimas, os militares encontraram cinco pássaros silvestres, duas porções de maconha e uma porção de cocaína. O responsável pelo imóvel fugiu antes da chegada da equipe.

O autor dos disparos se entregou sem resistência e foi conduzido à 27ª Delegacia de Polícia, onde foi registrado o flagrante.