PMDF prende homem por porte ilegal de arma de fogo em Santa Maria

A Polícia Militar do Distrito Federal atendeu, nesta quinta-feira (18), uma ocorrência de porte ilegal de arma de fogo em Santa Maria. Após acionamento, as equipes se deslocaram até o endereço indicado, onde iniciaram diligências para identificar os envolvidos e entender a situação.

No local, os suspeitos foram abordados. Durante a verificação, os policiais constataram que um dos abordados portava uma arma de fogo de uso permitido sem autorização ou documentação legal. Questionado sobre a procedência e o porte do armamento, o homem não apresentou qualquer autorização expedida pelos órgãos competentes.

A arma e as munições foram apreendidas. O suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido à delegacia de polícia, juntamente com o material, para as providências legais cabíveis.