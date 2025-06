PMDF prende homem por furto de cabos de transmissão no Recanto das Emas

Um homem de 22 anos foi preso pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) na manhã desta sexta-feira (20), suspeito de furtar cabos de transmissão de dados em vias públicas do Recanto das Emas. O flagrante aconteceu após uma denúncia anônima.

De acordo com a corporação, a ação teve início após uma ligação ao número 190, informando que dois indivíduos estariam furtando a fiação na quadra 107, utilizando um VW Gol preto. O veículo, segundo a denúncia, era ocupado por homens vestidos com roupas semelhantes às de técnicos de telefonia, usando capacetes, luvas e escada, numa tentativa de se passar por prestadores de serviço e evitar suspeitas.

Policiais do 27º Batalhão localizaram o carro com os suspeitos e deram ordem de parada, mas a dupla tentou fugir. Um dos homens foi detido após perseguição. Durante a ação, um militar se feriu ao cair durante a corrida e precisou de atendimento médico.

Com o suspeito, os policiais encontraram o veículo carregado com cabos furtados. Segundo ele, o material era vendido e gerava lucro mensal entre R$ 4 mil e R$ 5 mil. O homem já tinha antecedentes por uso de drogas e receptação.

O segundo suspeito conseguiu fugir para uma área de mata e ainda está sendo procurado. As buscas contam com apoio do Batalhão de Policiamento com Cães (BPCães).

O material apreendido, assim como o veículo utilizado no crime, foi encaminhado à 27ª Delegacia de Polícia, onde a ocorrência foi registrada.