PMDF prende homem por furto de cabos de energia, no Guará I

A Polícia Militar prendeu um homem por furto de cabos de energia, na madrugada deste sábado (26), próximo à EPTG, no Guará I. Durante o seu trajeto, o policial militar se deparou com um homem retirando um cabo do bueiro.

Foi verificado que o autor já havia retirado aproximadamente 40m de cabos que seriam vendidos para um ferro velho.

O homem foi encaminhado à 1ª DP.