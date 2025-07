PMDF prende homem em flagrante por violência doméstica

Na tarde desta sexta-feira (4), a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), por meio da viatura 4416, atendeu a uma ocorrência de violência doméstica, com base na Lei Maria da Penha. Ao chegar ao local, a equipe encontrou a vítima com ferimento no rosto, resultado de agressão praticada pelo parceiro.

Conforme relato da vítima, ela foi agredida após negar entregar dinheiro para a compra de bebida alcoólica. Durante a discussão, o autor tentou atacá-la com uma faca no pescoço, atingindo-a involuntariamente na parte superior da cabeça. Uma testemunha confirmou a dinâmica dos fatos e afirmou ter tentado intervir para proteger a vítima.

Logo após a chegada da PMDF, o Corpo de Bombeiros Militar do DF já havia prestado o primeiro atendimento à vítima, sendo descartada nova intervenção médica no local. Diante das evidências, o suspeito foi preso em flagrante e, por segurança, foi preciso o uso de algemas, conforme prevê a Súmula Vinculante nº 11 do STF.

O suspeito foi conduzido à Delegacia Especial de Atendimento à Mulher II (DEAM II), onde permanece à disposição da Justiça para as medidas legais cabíveis.