PMDF prende homem com submetralhadora no Altiplano Leste

Durante a abordagem, o indivíduo informou que tinha uma caixa de munição em sua residência

Na noite da última sexta-feira (2), policiais militares do 21º Batalhão prenderam um homem com um uma submetralhadora no Altiplano Leste.

Uma equipe do Grupo Tático Operacional do 21ª Batalhão (Gtop 41) foi acionada pelo Copom para verificar um indivíduo armado em um bar. No local, foi encontrado no interior do veículo do suspeito um revólver calibre .38 com 06 munições intactas.

Durante a abordagem, o indivíduo informou que tinha uma caixa de munição em sua residência. No local, foram encontradas uma submetralhadora calibre CTT40C, calibre .40, 83 munições do mesmo calibre, além de 55 munições calibre 38 intactas e 32 estojos para munição calibre 38.

No imóvel foi apreendido porções de cocaína, uma balança de precisão, um rádio comunicador e R$ 1.026,00 em espécie.

Todo o material foi apreendido e o detido foi conduzido à 6ª Delegacia.