PMDF prende homem com pistola 380 no Jardim Botânico

Um homem foi preso por porte ilegal de arma de fogo pela equipe do 21º Batalhão no Jardim Botânico, às 19h desta quarta-feira (2).

A equipe recebeu a denúncia de que haviam alguns homens invadindo terras no Setor Manga Larga, no Jardim Botânico.

Chegando ao local, os policiais encontraram dois homens acampados com barracas, fogueira, alimentos e outros utensílios. Os homens foram abordados e durante a busca pessoal a equipe encontrou com um deles uma pistola calibre 380 com 17 munições intactas. O abordado foi preso e apresentado na 30ª Delegacia, onde foi registrado a ocorrência.